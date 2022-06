BNP Paribas : encore du soutien

(Boursier.com) — BNP Paribas grimpe de près de 2% ce lundi, à 53,55 euros, alors que les avis d'analystes restent globalement favorables dans la foulée de la solide publication trimestrielle de la banque de la rue d'Antin grâce à une belle performance des ses activités de marché. AlphaValue est ainsi repassé d'alléger à 'acheter' en visant un cours de 76,40 euros. La Deutsche Bank avait déjà ajusté la mire sur la banque à 66 euros avec un avis à 'conserver', tandis que les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières de l'établissement ont bondi de 47,9% et ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%. Au global, l'établissement a dégagé un bénéfice net de 2,11 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, pour un produit net bancaire en hausse de 11,7% à 13,21 MdsE. Le résultat d'exploitation a grimpé de 33,1% à 3,109 MdsE.

Parmi les autres avis de brokers, RBC avait relevé son objectif à 65 euros ('surperformer') et Morgan Stanley avait ajusté la mire à 71 euros ('surpondérer'). Jefferies avait expliqué de son côté que BNP Paribas avait nettement dépassé les attentes des analystes au niveau des profits avec des revenus solides. L'analyste qui est à l'achat' a souligné que les activités de marché ont particulièrement surperformé, tandis que toutes les subdivisions ont également dépassé le consensus, alors que les perspectives 2022-2025 ont été confirmées...