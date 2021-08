BNP Paribas : encore du soutien

(Boursier.com) — BNP Paribas monte de 0,3% à 51,60 euros, alors que l'Autorité Bancaire Européenne a publié les résultats du test de résistance ("stress test) mené conjointement avec la Banque Centrale Européenne (BCE). Cet exercice couvrait les 50 banques les plus importantes de l'Union Européenne. L'exercice a été mené en 202, à la suite du report de l'exercice de 2020 en raison du contexte de la crise sanitaire.

Les résultats du stress test démontrent la capacité de BNP Paribas à résister à un scénario de stress majeur basé sur des hypothèses extrêmement sévères d'évolutions des conditions économiques et de marché. Ainsi, ces hypothèses s'appliquent à un contexte déjà exceptionnel fortement impacté par la crise sanitaire et l'environnement persistant de taux bas et le prolonge. Les résultats de cet exercice approfondi mené par l'ABE et la BCE confirment la solidité du bilan du groupe et la qualité de sa politique de risque.

Parmi les dernières notes de brokers, la Deutsche Bank a remonté le curseur sur le dossier BNP Paribas de 59 à 61 euros...