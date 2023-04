BNP Paribas : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — BNP Paribas reperd 0,5% à 56 euros ce mercredi, alors que la secousse observée dans le secteur bancaire le mois dernier s'éloigne. Les analystes refont en attendant le point sur le dossier BNP, à l'image de JP Morgan qui a ajusté sa cible de 68 à 69 euros en restant 'neutre'. HSBC avait auparavant relevé sa cible à 78 euros et Barclays a ajusté son objectif de cours à 79 euros avec un avis à 'surpondérer'. Citi avait aussi revalorisé le dossier à 75 euros avec un avis à l'achat. A l'occasion de la publication de ses résultats 2022, la banque avait précisé sa politique de retour aux actionnaires... Ainsi, son Conseil d'administration a décidé de proposer, lors de l'Assemblée générale du 16 mai, de verser un dividende de 3,9 euros par action. Ce dividende sera payé en numéraire. Le versement de ce coupon correspond à une distribution de 50% du résultat distribuable de 2022.

Le retour à l'actionnaire sera ainsi porté à 60% du résultat distribuable de 2022 en intégrant le lancement d'un programme de rachat d'actions de 962 millions d'euros.

Carton plein

La direction du groupe bancaire cible désormais une croissance annuelle moyenne de plus de 9% de son résultat net entre 2022 et 2025, contre une précédente prévision d'une hausse de plus de 7%. L'établissement anticipe en 2025 à une rentabilité de ses fonds propres à environ 12%, contre une prévision au-dessus de 11% précédemment, avec des économies de coûts relevées à 2,3 milliards d'euros à cet horizon.