BNP Paribas : en pole pour reprendre Floa Bank

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas aurait désormais les cartes en main pour reprendre Floa Bank. Selon les informations dévoilées hier par 'Les Echos', l'établissement de la rue d'Antin est "désormais seul en lice pour acquérir Floa, la banque du distributeur Casino et du Crédit Mutuel". Un temps confrontée à la concurrence de La Banque Postale sur ce dossier, la BNP proposerait près de 250 ME pour reprendre cette banque et ses 3 millions de clients quand La Banque Postale aurait mis sur la table plus de 200 millions d'euros pour 100% de Floa Bank.

"La banque s'est dite prête à répondre aux exigences croissantes des deux actionnaires, en termes de prix et sur le plan opérationnel, explique au quotidien une partie prenante, et elle bénéficie aussi de liens forts avec le groupe de distribution depuis sa restructuration financière massive".

La forte expertise de Floa Bank dans le paiement fractionné, une activité en plein développement, aurait notamment séduit la BNP.