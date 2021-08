BNP Paribas : en mode pause

BNP Paribas : en mode pause









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas se stabilise sur les 52 euros ce jeudi, alors que le broker Berenberg conserve le dossier avec un cours cible ajusté en hausse à... 52 euros. Goldman Sachs avait auparavant relevé son cours cible de 70 à 72 euros et BofA avait déjà revu en hausse son objectif de cours sur la banque de 69 à 70 euros. Parmi les autres notes de brokers, la Deutsche Bank a aussi remonté le curseur à 61 euros.

L'Autorité Bancaire Européenne a publié les résultats du test de résistance ("stress test) mené conjointement avec la Banque Centrale Européenne. Cet exercice couvrait les 50 banques les plus importantes de l'Union Européenne. L'exercice a été mené en 202, à la suite du report de l'exercice de 2020 en raison du contexte de la crise sanitaire. Les résultats du stress test démontrent la capacité de BNP Paribas à résister à un scénario de stress majeur basé sur des hypothèses extrêmement sévères d'évolutions des conditions économiques et de marché. Ainsi, ces hypothèses s'appliquent à un contexte déjà exceptionnel fortement impacté par la crise sanitaire et l'environnement persistant de taux bas et le prolonge. Les résultats de cet exercice approfondi mené par l'ABE et la BCE confirment la solidité du bilan du groupe et la qualité de sa politique de risque.

Par ailleurs, BNP Paribas China Limited a annoncé hier avoir obtenu une licence bancaire lui permettant de fournir des services de conservation de titres dans le cadre du programme d'accès des investisseurs étrangers qualifiés (Qualified Foreign Investor "QFI") aux marchés financiers chinois. La licence prend effet immédiatement. La licence China QFI Custodian étend l'offre de BNP Paribas, qui peut désormais accompagner directement les investisseurs institutionnels étrangers sur tous les dispositifs d'accès aux marchés actions et obligations chinois, en plus de leur fournir une gamme complète de services de change...