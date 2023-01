BNP Paribas : du renfort chez BNP Paribas REIM

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM), la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate, a réalisé pour plus de 4 milliards de transactions en 2022, tout en lançant de nouveaux produits phares. Afin de poursuivre sa croissance et sa gestion dynamique au bénéfice de ses clients, elle annonce 3 nominations pour accélérer le déploiement de sa stratégie européenne. Ainsi, Benoit de la Boulaye (39 ans) au Royaume-Uni, Isabella Chacón Troidl (45 ans) en Allemagne et Vincenzo Nocerino (41 ans) en Italie, voient leurs responsabilités élargies en ce début d'année.

"Je suis ravie de nommer ces trois professionnels qui accompagnent BNP Paribas REIM depuis de nombreuses années. Ces promotions permettent de reconnaitre leurs compétences et confirment notre volonté d'accompagner les talents les plus divers au sein de l'entreprise. L'Executive Committee regroupe désormais un ensemble de professionnels chevronnés qui en étaient déjà membres et une nouvelle génération émergente. Cette combinaison forme un atout puissant pour notre développement futur", estime Nathalie Charles, Global Head of Investment Management chez BNP Paribas Real Estate.