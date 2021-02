BNP Paribas déploie BENEtracker

BNP Paribas déploie BENEtracker









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas déploie BENEtracker, une solution innovante permettant aux émetteurs de virements internationaux d'offrir à leurs bénéficiaires un suivi en temps réel de leur transaction avec simplicité et sécurité.

La solution BENEtracker de BNP Paribas offre aux entreprises une plus grande fluidité dans les paiements internationaux et une meilleure capacité de gestion de trésorerie. Elle leur permet également de donner accès à une plateforme simple, conviviale et sécurisée aux bénéficiaires de leurs transactions. BENEtracker est basée sur la Metroline SWIFT GPI de BNP Paribas qui assure aux émetteurs de paiements internationaux d'obtenir une visibilité en temps réel sur l'avancement et le statut de chaque transaction jusqu'au crédit du compte du bénéficiaire. La solution est sans la moindre contrainte technique pour le bénéficiaire et garantit une protection forte des données sensibles. Les clients entreprises de BNP Paribas peuvent ainsi faire profiter leurs bénéficiaires de la traçabilité du paiement en temps réel et de façon très sécurisée, gage d'efficacité, de transparence et de confiance.

BENEtracker est accessible à tous les clients entreprises de BNP Paribas, via leur outil e-banking : Connexis Cash ou Ma Banque Entreprise.