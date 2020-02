BNP Paribas de retour sur les 50 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas retrouve les 50 euros ce jeudi, en hausse de 1%, alors que le groupe bancaire a publié hier matin des résultats meilleurs que prévu sur le quatrième trimestre 2019, principalement grâce à ses activités de marché... En revanche, la direction de l'établissement a prévenu s'attendre cette année à une baisse de ses revenus dans la banque de détail. Dans la banque de financement et d'investissement (BFI), déprimée fin 2018 par la correction des marchés, BNP a vu ses activités rebondir avec une hausse de 30% des revenus...

La banque a indiqué que son résultat net avait crû de 28,2% entre octobre et décembre à 1,85 milliard d'euros, rapportés à des revenus qui ont progressé sur la période de 11,5% à 11,33 milliards d'euros. D'après le consensus de place, les analystes anticipaient un résultat net de 1,70 milliard d'euros.

BNP Paribas a ajusté au passage son objectif de rentabilité pour 2020 afin de tenir compte de la persistance d'un environnement de "taux bas" et table sur un rendement de ses fonds propres tangibles (ROTE) à 10% cette année, contre un objectif initialement fixé à plus de 10,5%.

Parmi les dernières notes de brokers, RBC reste à 'surperformance' sur l'établissement avec un cours cible ajusté de 62 à 64 euros. "L'ajustement des politiques monétaires à l'été 2019 a induit un environnement de taux plus défavorable qu'anticipé en début d'année 2019", a expliqué l'établissement qui souligne que "les produits d'intérêt des banques de réseaux de la zone euro sont ainsi impactés."