BNP Paribas : dans le viseur de la justice allemande ?

(Boursier.com) — BNP Paribas a vu ses bureaux de Francfort être perquisitionnés dans le cadre d'investigations liées au scandale des 'Cum-Ex' qui a déjà balayé les plus grandes banques de Wall Street. Environ 130 procureurs, enquêteurs du fisc et officiers de police sont impliqués dans ces perquisitions qui ont débuté mardi et concernent également des résidences privées dans trois Länder allemands, affirme le quotidien 'Handelsblatt'. Un porte-parole de la banque a confirmé à 'Bloomberg' ces perquisitions et a déclaré qu'elle coopérait.

La fraude fiscale baptisée "CumEx" reposait sur un mécanisme d'achat et de revente à haute fréquence d'actions par des banques et des sociétés d'investissement visant à simuler l'existence de très nombreux investisseurs pouvant chacun bénéficier des dispositions fiscales avantageuses sur les dividendes. L'Allemagne a décidé d'abolir cette pratique en 2012. Bien qu'il remonte à plus d'une décennie, le scandale continue de secouer l'industrie financière.

BNP Paribas cède 1,4% à 59,9 euros en fin de matinée à Paris.