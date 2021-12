BNP Paribas cède Bank of the West à BMO pour 16,3 milliards de dollars

(Boursier.com) — BNP Paribas met fin à son aventure américaine dans la banque de détail. La banque de la rue d'Antin a conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour lui céder 100% de sa filiale Bank of the West. L'opération, qui devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, atteint 16,3 milliards de dollars en numéraire (environ 14,4 MdsE). Un montant qui représente 1,72 fois la valeur de l'actif net tangible de Bank of the West et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du Groupe au cours des dernières années d'environ 5%.

L'Opération devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) estimée à environ 2,9 milliards d'euros ainsi qu'un impact positif sur le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) du Groupe BNP Paribas d'environ 170 points de base.

En ce qui concerne la politique de distribution aux actionnaires, le Groupe prévoit de procéder à une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions après la réalisation de l'Opération afin de compenser la dilution attendue du bénéfice net par action. À titre indicatif, un programme de rachat d'actions d'environ 4 milliards d'euros neutraliserait totalement la dilution du BNA (sur la base des hypothèses actuelles et du prix par action à la clôture le 17 décembre 2021 soit 56,17 euros). Nette de ces rachats d'actions, l'augmentation du ratio CET1 du Groupe serait d'environ 110 points de base.

BNP Paribas a l'intention de redéployer le produit restant (équivalent à environ 7 milliards d'euros de libération de capital), progressivement et de manière très disciplinée, dans le but d'améliorer la création de valeur à long terme par l'accélération de la croissance organique, en particulier en Europe, des investissements ciblés dans des technologies et des modèles innovants, et des acquisitions ciblées dans des activités à valeur ajoutée.

Le Groupe présentera ses principaux axes stratégiques dans le cadre de la publication des résultats 2021 le 8 février 2022 et détaillera plus amplement son plan stratégique 2025 lors de la Journée Investisseurs prévue le 14 mars 2022.

La présence de BNP Paribas aux États-Unis s'inscrit dans le long terme. BNP Paribas bénéficie notamment d'une solide franchise en Corporate & Institutional banking, renforcée par les développements récents sur les activités de prime brokerage. Les termes de l'Opération n'ont pas d'incidence significative sur la conduite de ces activités. BNP Paribas poursuivra ainsi le renforcement et le développement de ses activités aux États-Unis, pilier stratégique au service des clients internationaux.

Afin de consolider son approche globale et de renforcer son dispositif " One Bank ", qui offre aux entreprises un accès simplifié à la plateforme mondiale de Corporate Banking de BNP Paribas, le Groupe conclura des accords de distribution de long terme avec BMO, son nouveau partenaire, dans le cadre d'une coopération transfrontalière et de prestation de solutions de financement d'équipement et de gestion de trésorerie en Amérique du Nord.

La BNP avait acheté Bank of the West en 1979 avant de la fusionner avec d'autres banques acquises par la suite, dont United California Bank en 2001. Elle avait 96 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2020 et disposait de 553 agences bancaires.