BNP Paribas Cardif soutient le 'Handitech Trophy' pour la troisième année consécutive

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Du 16 au 19 novembre prochains se tiendra la quatrième édition du 'Handitech Trophy', en parallèle de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. BNP Paribas Cardif, leader mondial en assurance emprunteur, soutient pour la troisième année ce prix qui récompense des entrepreneurs développant des technologies inclusives, destinées à faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap ou perte d'autonomie. La compagnie, qui entend rendre l'assurance plus accessible, remettra le prix "Health & Care".

L'accessibilité, un sujet sociétal

Plus d'un milliard de personnes dans le monde vivraient aujourd'hui avec un handicap et composeraient avec des difficultés quotidiennes. Parce que certaines peuvent être compensées par les nouvelles technologies, le Handitech Trophy récompense les innovations qui rendent la société plus inclusive. Une démarche en adéquation avec la mission de BNP Paribas Cardif, qui est de rendre l'assurance plus accessible, et donc plus inclusive, plus compréhensible, avec un parcours client facilité.

Dans ce but, et pour que la maladie ne soit plus un frein à l'accession à la propriété, BNP Paribas Cardif a renforcé l'accessibilité de son contrat d'assurance emprunteur Cardif Libertés Emprunteur en 2019 pour offrir une couverture et une tarification adaptées à quatre pathologies supplémentaires - la maladie de Parkinson, l'obésité, le diabète gestationnel et les troubles du psychisme liés à un événement de vie - en plus de celles déjà concernées.

Risque aggravé

Par ailleurs, en septembre dernier, la compagnie a signé avec la Région Île-de-France une convention pour faciliter l'accès au logement des personnes présentant un risque aggravé de santé, afin de compléter le dispositif AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) déjà existant. BNP Paribas Cardif s'est engagé, aux côtés de huit autres banques et assureurs, à soutenir la Région dans son projet en informant ses clients bénéficiaires puis en prenant entièrement en charge la gestion du dispositif, sans frais supplémentaires ni pour la région ni pour les clients.

Cette volonté d'accessibilité va bien au-delà des frontières françaises : en République tchèque par exemple, BNP Paribas Cardif a été précurseur, en proposant à partir de 2019 une couverture destinée à protéger contre les aléas de la vie les aidants, qui soutiennent un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap.