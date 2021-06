BNP Paribas Cardif et Habitat et Humanisme lancent un partenariat inédit de location solidaire à Paris

(Boursier.com) — BNP Paribas Cardif a répondu à l'appel d'Habitat et Humanisme Ile-de-France, en tant qu'opérateur du dispositif "Louez Solidaire et sans risque" pour la Ville de Paris qui recherchait activement des logements pour héberger des Parisiens disposant de faibles ressources, en offrant différentes garanties (paiement du loyer et des charges, remise en état du bien en cas de dégradation et gestion locative par un organisme agréé).

Les logements mobilisés par BNP Paribas Cardif sont loués par Habitat et Humanisme Ile-de-France pour une durée de 6 ans. Dans le cadre de la mise en oeuvre de son activité d'intermédiation locative et d'accompagnement social, l'association attribue ces logements à des ménages en difficulté, pour une durée temporaire, en vue de leur retour vers un hébergement pérenne.

Le Mouvement Habitat et Humanisme travaille depuis de longues années avec le Groupe BNP Paribas, notamment en matière de produits financiers solidaires. BNP Paribas Cardiff s'est donc naturellement tourné vers Habitat et Humanisme Ile-de-France afin de prendre part à cette initiative à l'impact positif très concret.

Les premiers occupants ont emménagé début mai. Ils sont accompagnés par Solidarité Habitat, l'Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) d'Habitat et Humanisme Ile-de-France. Cette dernière pratique une gestion locative adaptée dont l'objectif est de garantir le respect des droits et devoirs du locataire et du propriétaire (garantie de la bonne gestion du logement et sécurisation du risque locatif), ce qui la distingue d'une agence immobilière classique. Elle intervient pour palier à tout problème lié au logement (démarches administratives, difficultés de paiement...), et en cas de complications (de voisinage, techniques, financières).

Habitat et Humanisme Ile-de-France s'engage à ce que les loyers soient conformes au plafond des loyers intermédiaires fixé par l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et au dispositif "Louez solidaire et sans risque".

Par ailleurs, durant toute la durée du bail, Habitat et Humanisme assure un accompagnement sur mesure pour chaque locataire, avec l'appui de professionnels et de bénévoles. Il s'agit d'aider chacun dans son insertion sociale et dans la recherche d'une solution de logement pérenne.

Acteur de la ville inclusive ouverte à tous, Habitat et Humanisme Ile-de-France s'attache à proposer des logements de qualité dans des zones où l'immobilier est tendu avec des prix élevés.

"Il ne s'agit pas de trouver des hébergements d'urgence mais des logements adaptés aux personnes en difficulté. Les bénéficiaires du dispositif sont sélectionnés par nos soins, au travers d'une commission d'attribution. Durant une période d'observation d'un mois, nous cernons le projet de vie des personnes pour leur permettre à terme de retrouver leur autonomie", présente Christelle Parneix, directrice générale adjointe d'Habitat et Humanisme Ile-de-France.

"Il nous appartient de gérer l'épargne de nos assurés en donnant du sens à leurs placements. Pour cela, nous investissons dans des projets très concrets tels que les logements intermédiaires, qui permettent de se loger à des prix abordables. Nous sommes fiers de ce partenariat avec Habitat et Humanisme et de prendre part, une nouvelle fois, à une initiative qui a un impact positif direct sur la société", déclare Nathalie Robin, directrice immobilier de BNP Paribas Cardif.