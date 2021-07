BNP Paribas boucle l'acquisition d'Exane

BNP Paribas boucle l'acquisition d'Exane









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas indique avoir obtenu l'ensemble des approbations nécessaires et finalisé l'acquisition de 100% d'Exane, augmentant ainsi sa participation de 50% détenue dans le cadre d'un partenariat de 17 ans, "couronné de succès". L'opération marque "une nouvelle étape de l'histoire de BNP Paribas et d'Exane, construite sur une collaboration solide et un engagement durable entre les équipes". Fort de l'expertise reconnue d'Exane en actions (exécution et recherche) et dérivés actions, BNP Paribas pourra proposer une gamme complète de services sur les actions aux investisseurs institutionnels et aux entreprises, partout dans le monde, positionnant le groupe comme un acteur de premier plan des marchés d'actions au niveau mondial.