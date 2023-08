BNP Paribas : bien équipé pour résister au choc

(Boursier.com) — BNP Paribas recule de 1,2% à 58,20 euros ce mercredi, malgré Jefferies qui reste à l'achat sur la banque avec un objectif de cours ajusté marginalement de 89 à 90 euros. L'Autorité Bancaire Européenne a publié le 28 juillet dernier les résultats du test de résistance ("stress test") mené conjointement avec la Banque Centrale Européenne. Cet exercice couvrait les 70 banques les plus importantes de l'Union Européenne (contre 50 en 2021). Les résultats du stress test démontrent la capacité de BNP Paribas à résister à un scénario de stress majeur basé sur des hypothèses extrêmement sévères d'évolutions des conditions économiques et de marché. Les résultats de cet exercice approfondi mené par l'ABE et la BCE confirment la solidité du bilan du groupe et la qualité de sa politique de risque...

L'exercice est mené tous les deux ans, avec l'exception de l'arrêt de l'exercice en 2020 en raison du contexte de la crise sanitaire.