BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif s'associent à Blackstone pour lancer une unité de comptes en dette privée

(Boursier.com) — BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif, en partenariat avec Blackstone, plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, lancent "Blackstone Crédit Privé Europe SC", une nouvelle unité de compte adossée à de la dette privée. Ce nouveau support est accessible en exclusivité aux clients de BNP Paribas Banque Privée via les contrats d'assurance-vie, de capitalisation et PER individuels de BNP Paribas Cardif.

Lancée avec une période de souscription exclusive jusqu'au 5 avril 2024 pour les clients de BNP Paribas Banque Privée, "Blackstone Crédit Privé Europe SC" est disponible via un fonds d'investissement axé sur la dette privée. En tant que fonds evergreen, il offre aux épargnants un accès à ces fonds, traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels.

En investissant dans les grandes entreprises européennes, "Blackstone Crédit Privé Europe SC" permet aux épargnants de diversifier leurs actifs et de viser un potentiel de performance plus élevé grâce à la dette privée à taux variable, tout en bénéficiant de l'envergure et de l'expérience de Blackstone.

Rashmi Madan, Head of EMEA pour Blackstone Private Wealth Solutions : "Nous sommes ravis de nous associer à BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif pour apporter notre stratégie européenne de dette privée à leurs clients. Cette initiative s'inscrit dans notre mission d'élargir l'accès des investisseurs particuliers à la dette privée en France et en Europe. La France est un marché clé pour nous, et nous constatons une forte appétence de la part des investisseurs

individuels pour diversifier leur portefeuille afin d'inclure les marchés privés".