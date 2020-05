BNP Paribas : avis en soutien

(Boursier.com) — BNP Paribas rebondit de 2% à 28,55 euros ce jeudi en Bourse de Paris. La banque n'a pas été épargnée par la chute des marchés financiers au premier trimestre et son coût du risque s'est envolé, mais les résultats sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes de la place... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a réhaussé son cours cible de 44 à 48 euros ('acheter') et Oddo BHF a revalorisé le dossier de 42,5 à 50,10 euros, tout en restant lui aussi à l''achat'.

Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe a reculé de 33% à 1,28 milliard d'euros, rapporté à un produit net bancaire de 10,89 MdsE (-2,3%). A l'image de la SocGen, la BNP a enregistré une forte hausse de son coût du risque au premier trimestre, ce dernier s'envolant de 85,4% à 1,4 MdE. Au 31 mars, le ratio "common equity Tier 1" s'élevait à 12%, en retrait du fait notamment des effets de la crise sanitaire, mais reste bien supérieur aux exigences notifiées par la Banque Centrale Européenne

BNP Paribas, qui peut compter sur son modèle diversifié et intégré, a estimé l'impact de la crise sanitaire à 568 ME sur son PNB au premier trimestre et anticipe un recul de 15 à 20% de son résultat net, part du groupe, sur l'ensemble de l'exercice 2020.