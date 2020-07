BNP Paribas annonce une série de nominations

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas annonce ce jour une série de nominations.

Béatrice Belorgey est nommée Présidente du Comité exécutif de BGL BNP Paribas et membre du Conseil d'administration de BGL BNP Paribas à compter du 9 juillet 2020. Béatrice Belorgey est également nommée Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg.

Précédemment Directrice de la Banque Privée France de BNP Paribas, elle succède à Geoffroy Bazin qui, pour donner une nouvelle orientation à sa carrière, a décidé de démissionner de ses différentes fonctions au sein de BNP Paribas.

Béatrice Belorgey, diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et analyste financier (CEFA) a débuté sa carrière chez BNP Paribas en 1986 comme analyste crédit dans la Banque de Détail en France. En 1989, elle intègre Corporate & Investment Banking (CIB) au sein des équipes de Fixed Income, puis de Corporate Finance. En 2000, elle rejoint le métier Wealth Management comme responsable de l'offre de produits financiers et de l'Advisory Desk de la banque privée au Luxembourg. En 2005, elle devient responsable de l'Information Financière du Groupe puis en 2009, elle prend la responsabilité des Relations Investisseurs & de l'Information Financière du Groupe. Depuis 2013, Béatrice Belorgey était Directrice de BNP Paribas Banque Privée France.

Nicolas Otton est nommé Directeur de la Banque Privée France, membre du Comité de Direction Générale de la Banque de Détail en France et membre du Comité Exécutif de Wealth Management, à compter du 10 juillet 2020.

Précédemment Directeur de la Région Ile-de-France Est de la Banque de Détail en France, il succède à Béatrice Belorgey.

Nicolas Otton, 47 ans, titulaire d'un DESS Finance de Paris II Assas, rejoint BNP Paribas en 1998 dans la région Nord, où il occupe différents postes au sein de la filière Entreprises, avant de prendre la direction d'un Centre d'Affaires Entreprises dans le réseau Est. En 2012, il rejoint la filière Proximité en tant que Directeur du Groupe d'Agences de Paris rive Gauche. Il est nommé à la tête du Réseau Est en 2016, puis suite à la création du réseau Nord-Est, il en prend la direction. Il est ensuite nommé Directeur de la nouvelle Région Île-de-France Est en 2018.

Virginie Delaunay est nommée Directrice de la Région Île-de-France Est au sein de la Banque de Détail en France à compter du 1e août 2020.

Précédemment Directrice Financière de la Banque de Détail en France de BNP Paribas et membre du Comité de Direction Générale, elle succède à Nicolas Otton.

Virginie Delaunay, 38 ans, diplômée de Sciences-Po et de l'ENA, travaille au Ministère des Finances à la Direction du Trésor de 2008 à 2012, où elle est en charge des dispositifs de soutien à l'économie pendant la crise financière puis participe à la présidence française du G20. Elle rejoint BNP Paribas en 2012 au sein du métier ALMT (gestion des risques du bilan et trésorerie) pour travailler sur la mise en oeuvre des nouveaux ratios de liquidité. Elle intègre ensuite la banque de financement et d'investissement (BNP Paribas CIB) pour y prendre la responsabilité des affaires réglementaires européennes, et notamment suivre la mise en place des lois de séparation bancaire. Elle prend ensuite la responsabilité des affaires réglementaires pour BNP Paribas CIB à New York entre 2014 et 2016. Elle est nommée Secrétaire Générale du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas en 2016, auprès de son Directeur Général Jean-Laurent Bonnafé, puis Directrice Financière de la Banque de Détail en France en 2019.

Gabrielle d'Arailh est nommée Directrice Financière de la Banque de Détail en France et membre du Comité de Direction Générale, à compter du 1e août 2020

Précédemment Directrice de Territoire au sein de la région Île-de-France Est, elle succède à Virginie Delaunay.

Gabrielle d'Arailh, 41 ans, ancienne élève de l'Ecole Nationale d'Administration et de l'Ecole Normale Supérieure Fontenay-Saint-Cloud, agrégée de philosophie, a débuté sa carrière en 2007 à la Direction générale du Trésor en tant qu'adjointe au chef du bureau des marchés financiers puis Secrétaire Générale adjointe du Club de Paris. En 2011, elle rejoint le Groupe RATP au sein de la Délégation à l'audit et au plan d'entreprise. En 2014, elle est nommée Conseillère services financiers au Cabinet du Ministre des Finances, en charge des secteurs financier, bancaire et assurantiel. Depuis 2017, Gabrielle poursuit sa carrière chez BNP Paribas, au sein du Réseau France et a occupé plusieurs postes managériaux au service des clients particuliers et professionnels.