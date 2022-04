BNP Paribas annonce une extension de son offre broker-to-custody en Europe

(Boursier.com) — BNP Paribas annonce aujourd'hui une extension majeure de son offre broker-to-custody, ainsi que la signature d'un mandat avec Spuerkeess, banque de premier plan au Luxembourg, qui bénéficiera de cette nouvelle offre.

L'offre 'broker-to-custody' de BNP Paribas, disponible aux États-Unis et en Asie Pacifique depuis plusieurs années, est désormais également disponible en Europe, suite à l'expansion de BNP Paribas dans les services vente et exécution sur les actions européennes.

Grâce à cette offre intégrée et en architecture ouverte, les clients pourront exécuter leurs transactions par le biais de BNP Paribas et des autres sociétés de courtage (brokers) participantes, tout en bénéficiant des services de conservation de titres et de règlement-livraison de BNP Paribas Securities Services. Ils pourront ainsi exécuter et régler leurs transactions sur différents marchés via une seule instruction pour un traitement automatisé et simplifié de leurs transactions et une meilleure efficacité opérationnelle.

Spuerkeess utilisera la solution broker-to-custody pour exécuter et régler ses transactions pour le compte de ses clients de détail. Dans le cadre de ce mandat, BNP Paribas Securities Services fournira à Spuerkeess des services de conservation de titres pour un portefeuille d'actifs d'une valeur de 16 milliards d'euros.

Aly Kohll, Executive Vice President de Spuerkeess, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir choisi BNP Paribas et sa solution intégrée broker-to-custody. Ce partenariat avec l'un des principaux conservateurs et acteur du métier titres garantit à Spuerkeess un processus opérationnel entièrement automatisé, tout en donnant à nos clients un accès fluide et efficace à une vingtaine de marchés d'actions européens."

Torsten Schoeneborn, Global Co-Head of Electronic Equities and Portfolio Trading chez BNP Paribas, a indiqué : "La plateforme broker-to-custody est un pilier central de notre investissement dans les services actions et souligne nos ambitions en tant que leader dans ce domaine. En tirant parti de notre plateforme de négociation très innovante, nous bénéficions d'une position unique pour offrir un service client de premier plan. Nous sommes impatients de fournir à Spuerkeess une expérience intégrée tout au long du cycle de vie des transactions, depuis les services de pré-négociation et d'exécution jusqu'au règlement-livraison et au reporting."