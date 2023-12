BNP Paribas annonce son intention de déclassifier certains instruments subordonnés des fonds propres réglementaires

(Boursier.com) — BNP Paribas annonce aujourd'hui qu'il n'inclura plus les instruments de dette subordonnée suivants dans ses fonds propres de catégorie 2 et qu'en conséquence, il ne les considèrera plus dans le calcul de ses ratios réglementaires au 31 décembre 2023 :

Titres Participatifs:

- d'un montant de 27 millions d'euros émis le 30 juillet 1984 (ISIN: FR0000047664)

- d'un montant de 192 millions d'euros émis le 30 juillet 1984 (ISIN: FR0000140063)

- d'un montant de 4,4 millions d'euros émis le 28 janvier 1985 (ISIN: FR0000047839)

- d'un montant de 2 millions d'euros émis le 20 mai 1985 (ISIN: FR0000047797)

Obligations Subordonnées Perpétuelles:

- d'un montant de 254 millions d'euros émises le 7 octobre 1985 (ISIN: FR0000572646)

- d'un montant de 274 millions de dollars émises le 22 septembre 1986 (ISIN: FR0008131403)

Au 30 juin 2023, le montant reconnu en fonds propres de catégorie 2 et lié à ces Instruments s'élevait à environ 726 millions d'euros.

Compte tenu de ce qui précède, l'Emetteur annonce son intention d'exercer l'option de remboursement des Obligations Subordonnées Perpétuelles d'un montant de 274 millions de dollars émises le 22 septembre 1986 (ISIN : FR0008131403) à la prochaine date d'option, sous réserve d'obtenir l'accord préalable de la BCE.