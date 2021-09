BNP Paribas AM va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group ('Dynamic Credit'), une société de gestion basée à Amsterdam avec 9 milliards d'euros d'actifs, spécialisée dans les prêts hypothécaires néerlandais et les portefeuilles granulaires de prêts.

Cette transaction va permettre à l'activité de dette privée et actifs réels ('PDRA') de BNPP AM, qui dispose aujourd'hui de 11 Milliards d'euros d'engagements clients, de croître de manière significative, tout en permettant à Dynamic Credit d'accéder à un large réseau de distribution.

L'acquisition de Dynamic Credit s'inscrit dans la stratégie de BNPP AM qui vise à accélérer le développement de ses plateformes d'investissement, notamment en matière d'actifs privés. La clôture de cette transaction est soumise à l'approbation des régulateurs.

Dynamic Credit gère 9 Milliards d'euros d'actifs, principalement constitués de prêts hypothécaires néerlandais ('Dutch mortgages'), que la société de gestion source par le biais de plusieurs plateformes en ligne, dont sa propre plateforme bijBouwe. L'entreprise offre une gamme complète de services pour les investisseurs de cette classe d'actifs y compris la gestion de portefeuilles collectifs et de mandats, des services de reporting et des services de valorisation. Par ailleurs, l'expertise de Dynamic Credit Group en matière d'origination et gestion de prêts granulaires lui permet d'offrir des solutions d'investissement en prêts personnels et PME, au travers de sa stratégie Diversified Loan. Enfin, au sein de Dynamic Credit, la plateforme LoanClear agit en tant que société de conseil indépendante spécialisée sur les investissements de crédit illiquide ; ses services comprennent l'évaluation, l'analyse comparative de performance et le support aux transactions, sur portefeuilles de prêts.

Cette transaction va accélérer le développement de PDRA dans la gestion de prêts hypothécaires néerlandais.

Compte tenu de leur profil risque-rendement attrayant, de leur faible exigence en capital sous Solvency II et de l'environnement de taux bas, les prêts hypothécaires néerlandais constituent un investissement très recherché par les investisseurs institutionnels. Les allocations vers cette classe d'actifs sont ainsi en croissance régulière, ce qui en fait un investissement coeur pour de nombreux assureurs, fonds de pension et banques, non seulement aux Pays-Bas mais plus largement en Europe.

L'activité de Dynamic Credit fera partie de PDRA, tout en continuant d'opérer de manière indépendante sous la conduite du Directeur Général et fondateur, Tonko Gast. Ce dernier sera placé sous la supervision du conseil d'administration de Dynamic Credit, et rapportera à David Bouchoucha, CIO et responsable de PDRA.

Créé en 2017, le pôle d'investissement PDRA opère dans trois domaines: les prêts aux entreprises, les actifs réels, et le financement structuré. L'activité gère 11 Milliards d'euros d'engagements clients et comprend une équipe de 50 professionnels du crédit basés à Paris, Londres et New York.