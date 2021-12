BNP Paribas AM fait évoluer 18 de ses ETF vers des indices ESG et Paris Aligned Benchmark

(Boursier.com) — A compter du 1er décembre 2021, BNP Paribas Asset Management fait évoluer 18 de ses ETF vers des indices ESG et Paris Aligned Benchmark, afin de renforcer le caractère responsable de sa gamme indicielle "BNP Paribas Easy". Avec ces changements d'indices, 83% de la gamme indicielle de BNPP AM représentant 16,4 Milliards d'euros d'encours sont désormais catégorisés Article 8 ou Article 9 selon la réglementation SFDR.

Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNP Paribas Asset Management, commente : "L'évolution vers des indices durables y compris PAB est une étape déterminante et un axe majeur de notre développement, qui réaffirme notre ambition de nous positionner comme un acteur clé dans les solutions indicielles intégrant ESG et décarbonation. Depuis mi-2017, tous nos lancements d'ETF ont porté sur des indices durables dans l'objectif de disposer d'une gamme majoritairement responsable. Notre offre en matière de solutions indicielles ESG couvre aujourd'hui l'ensemble des marchés actions et obligataires, différentes zones géographiques et plusieurs thématiques, ce qui nous permet de proposer de nouvelles solutions aux investisseurs engagés dans une démarche responsable."

-Les indices des ETF et fonds indiciels de la gamme MSCI SRI S-Series 5% Capped adoptent en plus des critères ISR déjà appliqués, les caractéristiques des Paris Aligned Benchmarks ("PAB"), dont l'objectif notamment, est de réduire l'intensité carbone de l'indice d'au moins 50 % par rapport à l'univers d'investissement initial la première année et d'atteindre un objectif de décarbonation d'au moins 7% par an ensuite, en ligne avec les trajectoires des Accords de Paris. Sept ETF de la gamme indicielle de BNPP AM sont concernés par cette évolution. Ils relèvent désormais de la classification Article 9 SFDR.

-Les indices des ETF et fonds indiciels de la gamme MSCI ex-CW ("ex-Controversial Weapons") évoluent vers des indices MSCI "ESG Filtered Min TE". Les critères ESG sont intégrés en sélectionnant des émetteurs ayant de meilleurs scores ESG au sein de leur univers d'investissement de référence et en excluant certains secteurs controversés (tabac, charbon, armes controversées...) tout en en minimisant la Tracking Error. Les cinq ETF concernés relèvent désormais de la classification Article 8 SFDR.

-Les indices des ETF et fonds indiciels de la gamme Smart Beta adoptent également des critères ESG, en sélectionnant des émetteurs ayant de meilleurs scores ESG au sein de leur univers d'investissement de référence, et en excluant certains secteurs controversés. Les six ETF concernés relèvent désormais de la classification Article 8 SFDR.

Les 18 fonds concernés mettent en oeuvre une approche significativement engageante en matière extra-financière au sens de la Position - recommandation AMF 2020-03 (catégorie 1).

-En parallèle de ces changements d'indices, les ETF et fonds indiciels BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy et BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders voient leur classification SFDR évoluer de l'Article 8 vers l'Article 9, pour mieux refléter leurs objectifs en matière d'investissement responsable.