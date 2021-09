(Boursier.com) — BNP Paribas AM annonce le changement d'indice de son fonds indiciel BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF qui réplique désormais le CAC 40 ESG NTR, administré et lancé par Euronext le 22 mars 2021. BNPP AM gère ainsi le premier fonds indiciel du marché français répliquant cet indice, composé de 40 entreprises essentiellement françaises sélectionnées sur la base d'une notation ESG (pratiques environnementales, sociales et de gouvernance). Ces sociétés, issues de l'indice Euronext CAC Large 60, sont sélectionnées sur la base des données ESG fournies par V.E, qui fait partie de Moody's ESG Solutions, en conformité avec les exigences du label ISR du Ministère de l'Economie et des Finances. L'indice intègre également des exclusions alignées sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies et applique un filtrage des entreprises impliquées dans les activités liées au charbon, aux armes controversées et au tabac.

Enfin, l'approche ESG mise en oeuvre consiste à privilégier les sociétés les mieux notées d'un point de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d'activité, en excluant au moins 20% des titres les moins bien notés par rapport à l'univers d'investissement. La composition de l'indice est revue trimestriellement.

Pour refléter ce changement d'indice, le fonds indiciel de BNPP AM "BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF" devient le "BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF". Son objectif de gestion et sa stratégie d'investissement évoluent également, en phase avec la méthodologie de ce nouvel indice.

Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle de BNPP AM, commente : "Ce lancement s'inscrit dans notre ADN historiquement tourné vers l'investissement durable, et témoigne de notre dynamique d'innovation. Notre positionnement stratégique et de longue date sur les ETF ESG nous permet de répondre à une demande croissante des investisseurs, et nous sommes fiers d'offrir aux épargnants le premier fonds indiciel coté sur le nouvel indice CAC 40 ESG d'Euronext."