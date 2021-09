BNP Paribas AM annonce la nomination de Maya Bhandari

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") annonce la nomination de Maya Bhandari au poste de Responsable de l'activité Multi-Actifs, à compter du 1er novembre. Basée à Londres, elle sera rattachée à Denis Panel, CIO du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions ("MAQS"). Elle sera responsable du développement de l'activité multi-actifs de BNPP AM. Elle renforcera en particulier le processus d'investissement et la génération de rendements réguliers et solides pour les clients. Elle contribuera également au leadership d'opinion et à la recherche fondamentale qui sont au coeur de l'approche d'investissement de BNPP AM, ainsi qu'à la poursuite de l'intégration des critères ESG dans notre offre multi-actifs.

Maya Bhandari apporte de solides compétences d'investissement à BNPP AM et un bon historique de performance. Avant de rejoindre BNPP AM, elle était directrice exécutive de l'activité Multi-Asset Portfolio chez Columbia Threadneedle Investments (CTI), où elle a géré et cogéré une gamme mondiale de stratégies diversifiées growth, multi-asset income et de mandats institutionnels. Avant de rejoindre CTI, Maya était Directrice et stratégiste au sein de l'équipe Global Macro & Asset Allocation chez Citigroup.

Maya Bhandari a été nommée "Asset Management Rising Star 2017" lors du classement annuel publié par Financial News en 2017, et l'équipe s'est vue décerner le titre de gestionnaire multi-actifs d'Insurance Asset et UK Professional Pensions de l'année pendant plusieurs années, dont 2020.

Elle est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université d'Édimbourg et d'une maîtrise en Relations Internationales de l'Université de Cambridge.

Denis Panel, CIO du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutionsde BNPP AM, a commenté : "Maya est une gérante reconnue dans l'industrie. Elle apporte une grande expertise en matière d'investissement multi-actifs, avec une approche claire et cohérente, qui a généré de solides rendements pour les investisseurs sur toute une gamme de stratégies et de périodes. Sa vision positive en matière de capital intellectuel, de cohésion d'équipe, et de diversité et d'inclusion, est en ligne avec notre culture d'entreprise tout comme son approche des critères ESG, qui lui permettra de poursuivre leur intégration au sein de nos portefeuilles. Je suis convaincu que Maya jouera un rôle déterminant dans l'accélération de la croissance de notre activité multi-actifs et me réjouis de travailler avec elle."