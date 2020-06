BNP Paribas AM annonce la clôture de BNP Paribas Euro SME Debt Fund II

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management annonce la clôture de BNP Paribas Euro SME Debt Fund II ("Fonds II") pour un montant total d'engagements de capital de 576,5 millions d'euros. La collecte de fonds fait suite à l'achèvement de la période d'investissement de BNP Paribas Euro SME Debt Fund I ("Fonds I"), qui s'est terminée au début de cette année. Des engagements ont été reçus par 20 investisseurs basés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, dont la moitié sont des investisseurs existants dans le Fonds I.

Ces deux fonds constituent une source de financement à long terme pour les PME, sous la forme de dette senior amortissable ou in fine, ce qui est complémentaire au financement bancaire conventionnel. Les PME ayant plus de difficultés à accéder au marché obligataire, cette source de financement leur permet d'acquérir les ressources supplémentaires nécessaires à leur développement.

Le Fonds I a financé 101 petites et moyennes entreprises, comptant chacune moins de 3.000 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 million d'euros, en France et en Italie, et dans un nombre de secteurs très diversifié.

Le fonds II offre de façon similaire aux PME une solution de financement innovante avec un prêt à long terme fourni par le fonds (7-10 ans), combiné avec un prêt bancaire à moyen terme (d'environ 5 ans). Les prêts sont principalement octroyés dans le cadre d'un partenariat entre BNPP AM et les réseaux entreprises du Groupe BNP Paribas en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Ce partenariat offre aux investisseurs une diversification maximale dans le fonds, tout en apportant une solution de financement innovante aux clients des PME des réseaux de BNP Paribas.

Les fonds I et II sont gérés par la division Private Debt & Real Assets de BNPP AM ("PDRA"), dirigée par David Bouchoucha. Avec environ 50 professionnels de l'investissement et actifs sous gestion de plus de 9 milliard d'EUR, PDRA offre à ses clients une large gamme de solutions de dette privée dans les domaines de la dette d'entreprise, de la dette d'infrastructure, de la dette immobilière et du financement structuré.

David Bouchoucha, directeur de la gestion de la dette privée et des actifs immobiliers chez BNP Paribas Asset Management, commente : "Dans un contexte difficile dû à l'impact du coronavirus, ce fonds fournit aux PME un financement à long terme, pour surmonter la crise et poursuivre leur développement. Nous sommes très fiers du soutien continu de la part des investisseurs déjà présents dans le premier fonds et d'accueillir de nouveaux investisseurs, de plus en plus internationaux."

BNP Paribas Euro SME Debt Fund I et BNP Paribas Euro SME Debt Fund II ne sont accessibles qu'aux investisseurs professionnels. Les investissements dans les fonds sont soumis aux fluctuations des marchés et aux risques inhérents aux investissements en titres. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial, les fonds décrits étant exposés à un risque de perte en capital.