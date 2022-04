BNP Paribas actif à Lisbonne

(Boursier.com) — BNP Paribas vient de finaliser l'acquisition en VEFA des bâtiments Aura et Echo sur le site Exeo pour son nouveau siège social à Lisbonne, renforçant ainsi l'engagement du Groupe au Portugal et les activités qu'il déploie dans ce pays. Avec une superficie totale de 37.000 m(2) et plus de 13.000 m(2) de jardins ouverts au public, le campus BNP Paribas sera situé dans le Parque das Nações et pourra accueillir 5.000 employés, regroupant la majorité des entités du Groupe présentes au Portugal.

Cette acquisition a été réalisée auprès d'AVENUE et d'un fonds d'investissement géré par Aermont Capital, les promoteurs de l'EXEO Office Campus, composé de trois immeubles de bureaux.