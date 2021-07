BNP Paribas : accord d'exclusivité en vue de l'acquisition de 100% du capital de FLOA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas, Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont signé un accord d'exclusivité, en vue :

-de l'acquisition par BNP Paribas de 100% du capital de FLOA, un des leaders français des paiements innovants, filiale de Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

(via la Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM) pour un montant total de 258 millions d'euros pour des fonds propres s'élevant à 184 millions d'euros à fin 2020 ;

-de la conclusion d'un partenariat stratégique et commercial entre BNP Paribas et le groupe Casino.

Dans un marché du e-commerce en très forte croissance, associée à la mutation des usages et des attentes des clients en matière de paiements, ce projet permettrait à FLOA d'entreprendre un nouveau cycle de développement, en capitalisant sur les expertises et les métiers du groupe BNP Paribas, notamment dans la perspective d'un déploiement européen.

Le prix de cession pour 100% du capital de FLOA, dont les fonds propres s'élevaient à 184 millions d'euros à fin 2020, s'établirait à 258 millions d'euros.

Il serait réparti pour moitié entre le groupe Casino et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, soit 129 millions d'euros chacun.

Par ailleurs, le groupe BNP Paribas, deviendrait le fournisseur et le distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement fractionné des clients du groupe Casino,

à travers la mise en place d'un partenariat commercial avec les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount. Cdiscount continuera notamment à opérer son activité de paiement par carte bancaire, en s'appuyant sur FLOA.

Le projet prévoit également un partenariat entre le groupe Casino et BNP Paribas pour le développement de l'activité paiement fractionné "FLOA PAY". À ce titre, le groupe Casino sera intéressé au succès de l'activité de paiement à fort potentiel de développement.

L'opération envisagée fait l'objet d'un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée dans les prochains trimestres, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, notamment celles de l'Autorité de la concurrence française et de la Banque Centrale Européenne (BCE).