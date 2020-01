BNP Paribas 3 Step IT obtient le label "Solar Impulse - Efficient Solutions"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas 3 Step IT annonce ce jour avoir obtenu le label "Solar Impulse - Efficient Solutions". Ce label récompense les solutions qui cherchent à combler le fossé entre écologie et économie en alliant protection de l'environnement et viabilité financière. Les solutions certifiées sont pratiques et abordables, elles apportent des solutions aux problèmes et offrent des opportunités de croissance économique responsables.

BNP Paribas 3 Step IT aide les entreprises à gérer leurs investissements technologiques (principalement des smartphones, tablettes, PC et ordinateurs portables). Les services proposés apportent de la valeur tout au long du cycle de vie des équipements.

En pratique, cette approche aide les entreprises à améliorer leur niveau de service informatique, avec des équipements toujours à la pointe tout en bénéficiant d'offres locatives concurrentielles. Elle permet également de gérer les technologies de l'information de manière plus durable, les équipements étant reconditionnés à la fin du contrat de location.

Solutions plus durables

La coentreprise, BNP Paribas 3 Step IT, réunit BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d'équipements professionnels, et 3stepIT, spécialiste de la gestion des équipements technologiques. Ensemble, ils proposent les solutions les plus durables et responsables de gestion du cycle de vie des équipements technologiques en Europe.

Les filiales existantes des partenaires en France et en Italie opèrent désormais sous la dénomination BNP Paribas 3 Step IT. Un déploiement dans 9 autres pays européens aura lieu d'ici à la fin de l'année 2020...