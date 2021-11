BMW : un broker vise nettement plus haut

(Boursier.com) — BMW campe sur les 90 euros ce jeudi, alors que la Deutsche Bank cible désormais plus haut sur le dossier avec un objectif de cours de 135 euros. Le groupe automobile a fait état d'un bond de ses profits trimestriels, la hausse des prix des véhicules et la priorité donnée à ses modèles les plus rentables ayant permis à la société de compenser les réductions de production dues à la pénurie de puces.

Sur les trois mois clos fin septembre, le constructeur allemand a dégagé un Ebit de 2,88 Milliards d'euros, en hausse de 50%, malgré des livraisons en repli d'environ 12% à un peu moins de 600.000 unités. Les revenus ont augmenté de 4,5% à 27,47 MdsE. Des données supérieures aux attentes des analystes.

BMW a mieux géré que d'autresles turbulences liées à la pénurie mondiale de puces, et fin septembre, à contre-courant des avertissements, a relevé ses prévisions de bénéfices. Le groupe table toujours sur une marge opérationnelle de sa branche automobile comprise entre 9,5% et 10,5% en 2021 et sur un bénéfice avant impôts nettement supérieur à celui de 2020...