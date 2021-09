BMW : Rolls Royce sortira sa première voiture électrique fin 2023

(Boursier.com) — La Spectre. On ne parle pas ici du James Bond sorti en 2015 mais bel et bien de la future berline Rolls-Royce 100% électrique qui sortira fin 2023. Le célèbre constructeur automobile britannique ne produira plus aucun véhicule à combustion d'ici la fin de la décennie. "Avec ce nouveau produit, nous établissons nos références pour l'électrification complète de l'ensemble de notre portefeuille de produits d'ici 2030", a déclaré Torsten Müller-Ötvös, le DG de la marque appartenant au groupe BMW. "D'ici là, Rolls-Royce n'aura plus pour activité de produire ou de vendre des produits à moteur à combustion interne".

Müller-Ötvös a décrit la nouvelle comme la décision la plus importante dans l'histoire de la marque depuis que Charles Rolls et Henry Royce ont convenu qu'ils construiraient des voitures ensemble le 4 mai 1904. Rolls-Royce ne propose actuellement aucun véhicule hybride parmi sa flotte qui comprend la berline Phantom, le SUV Cullinan, la berline Ghost, le coupé Wraith et le cabriolet Dawn. Reste désormais à connaître les caractéristiques et le prix de la Spectre.