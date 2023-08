BMW relève ses objectifs mais...

(Boursier.com) — BMW trébuche de près de 5% en fin de séance à Francfort. Le constructeur automobile a rehaussé plusieurs de ses objectifs financiers annuels fort d'une solide performance opérationnelle au premier semestre. Mais il a aussi revu à la baisse sa prévision de flux de trésorerie disponible "compte tenu de l'augmentation des investissements dans la transformation vers l'électromobilité ainsi que de l'augmentation des stocks pour assurer l'approvisionnement nécessaire des véhicules sur les marchés".

BMW Group s'attend également à une augmentation de ses dépenses fournisseurs due à l'inflation et à la chaîne d'approvisionnement qui reste compliquée au second semestre. Il table ainsi sur un flux de trésorerie disponible de la branche automobile d'au moins 6 milliards d'euros cette année, contre environ 7 milliards précédemment.

Toujours dans le seul segment automobile, la marge EBIT devrait se situer entre 9% et 10,5%, contre 8 à 10% visés auparavant, tandis que le rendement des capitaux employés (RoCE) devrait se situer entre 18% et 22% (vs 15% à 20%).

Sur les six premiers mois de l'année, la firme allemande a dégagé une marge opérationnelle de 10,6% (segment auto) grâce à des ventes de 1,2 million d'unités, en croissance de 4,7% par rapport à la même période en 2022. Ce résultat provient de l'amélioration du volume des ventes, d'un mix produit bénéfique et d'une situation favorable en matière de prix, malgré les effets négatifs des devises étrangères, de l'augmentation des coûts des matériaux et de la garantie.