BMW : les ventes ont chuté de 20% au premier trimestre

Crédit photo © BMW

(Boursier.com) — Pandémie de Covid-19 oblige, BMW a vu ses ventes plonger de 20,6% au premier trimestre avec 477.111 voitures des marques BMW, MINI et Rolls-Royce commercialisées. Alors que le groupe allemand avait bien commencé l’année, "en février, l'impact de la pandémie avait déjà entraîné une baisse significative des ventes en Chine. En mars, les effets de la pandémie étaient clairement visibles dans les chiffres de ventes en Europe et aux États-Unis". Environ 80% des points de vente au détail en Europe et 70% aux États-Unis ont été temporairement fermés en raison de la crise actuelle.