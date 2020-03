BMW : les livraisons et la rentabilité vont baisser en 2020

Crédit photo © BMW

(Boursier.com) — BMW anticipe en 2020 des livraisons de voitures nettement inférieures au niveau de l'an passé, épidémie de coronavirus oblige. Le constructeur allemand, qui souligne qu'il est actuellement difficile de fournir des prévisions fiables, s'attend pour le moment à ce que la marge opérationnelle de sa division automobile ressorte entre 2 et 4% contre un consensus actuel de 6,23% et 6,8% en 2019. "Nous prenons notre responsabilité au sérieux, tant lorsqu'il s'agit d'assurer la protection et la santé de nos employés que d'atteindre le meilleur équilibre possible en termes de rentabilité", affirme le directeur général de BMW, Oliver Zipse.