BMW : la pandémie inquiète

(Boursier.com) — BMW cède 1% en fin de matinée à Francfort. Le constructeur automobile allemand a dévoilé des comptes trimestriels en hausse mais a jeté un petit coup de froid dans le secteur en se disant préoccupé par le risque "considérable" que la pandémie fait peser en Europe et aux Etats-Unis sur son activité. "Si la pandémie devient encore plus sérieuse et que l'économie mondiale connaît un ralentissement perceptible, l'exposition au risque pourrait être considérable, en particulier du côté de la demande", a souligné le groupe basé à Munich.

Le bénéfice trimestriel avant impôt de BMW, soutenu par une croissance des livraisons de voitures de luxe de 8,6%, a augmenté de 9,6% pour atteindre 2,46 milliards d'euros, pour des revenus de 26,3 MdsE (-1,4%). Le bénéfice net a grimpé de 17,4% à 1,81 MdE. La marge opérationnelle de la seule division automobile a atteint 6,7% au troisième trimestre contre -10,4% au deuxième trimestre et alors qu'elle s'établissait à 6,6% au troisième trimestre de l'année dernière. Les livraisons ont crû de 8,6% à 675.592 unités grâce à une activité soutenue en Chine.

Pour l'ensemble de l'année, la firme table toujours sur des livraisons mondiales nettement inférieures à celles de 2019. Dans les circonstances actuelles, le groupe prévoit que la marge opérationnelle du segment automobile se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 3% en 2020.