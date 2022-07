BMW a doublé ses ventes de véhicules électriques au premier semestre

(Boursier.com) — Premier semestre en demi-teinte pour BMW. Si le constructeur automobile allemand a vu ses ventes diminuer de 13,3% sur les six premiers mois de l'année (1.160.443 véhicules) par rapport au premier semestre 2021 historique du groupe, il a dans le même temps enregistré un doublement de ses ventes de véhicules BMW et MINI entièrement électriques, à 75.891 unités. "Cette croissance souligne l'accent mis par l'entreprise sur l'accélération de l'électromobilité et confirme la forte désirabilité de ses modèles purement électriques auprès des clients du monde entier", explique BMW.

L'industrie continue d'être affectée par la situation géopolitique en Europe de l'Est, les effets des blocages intermittents en Chine et les goulots d'étranglement persistants dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Malgré tout, la société estime être sur la bonne voie pour atteindre son objectif 2022 de ventes de véhicules entièrement électriques, soit une multiplication par deux par rapport à l'année dernière. Le constructeur continue à bénéficier d'une forte demande pour sa gamme électrique, dont la BMW i4, dont plus de 34.000 exemplaires ont été commandées à travers l'Europe.