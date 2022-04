Bluelinea : vise un Ebitda positif en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Bluelinea pour l'exercice 2021, avant intégration de Securitas Téléassistance, s'élève à 7,52 millions d'euros, en progression de +10% par rapport à 2020 (6,82 ME). En intégrant le chiffre d'affaires de Securitas Téléassistance, le chiffre d'affaires proforma du nouvel ensemble ressort à 9,54 ME, confirmant le changement de dimension rendu possible par cette acquisition structurante.

Comme annoncé, Bluelinea a mis en oeuvre fin 2021 un plan d'optimisation de son organisation et de ses coûts dont l'objectif est de générer une économie récurrente de coûts d'exploitation de 1,4 ME en année pleine dès 2022. L'effectif du Groupe est passé de 77 collaborateurs fin 2020 à 83 collaborateurs actuellement, soit une progression de +8% des effectifs contre une croissance de 40% du chiffre d'affaires proforma.

Par ailleurs, les comptes proforma font ressortir une contribution positive de Securitas Téléassistance dans l'Ebitda proforma à hauteur de 243 kE. Ces tendances favorables, couplées à la dynamique de croissance confirmée début 2022, permettent à Bluelinea de sereinement ambitionner un Ebitda positif fin 2022, comme déjà annoncé.

Après prise en compte de l'amortissement des frais de développement immobilisés, le résultat d'exploitation ressort à -3,22 ME. Le résultat net, intégrant le Crédit d'Impôt Recherche, ressort à -3,30 ME.

771 kE de trésorerie à fin 2021

En 2021, la société a financé son activité et ses investissements par une réduction de 1,75 ME de son besoin en fonds de roulement, l'obtention de trois nouveaux prêts (Prêt Garanti par l'Etat et prêt Bpifrance), pour un montant cumulé de 1,2 ME, et le soutien de ses actionnaires au travers de l'exercice des Bons de Souscription d'Actions attribués gratuitement à tous, pour 563 kE. L'acquisition de Securitas Téléassistance sera autofinancée avec un échéancier de versements des fonds sur 2021 et 2022, couverts en partie, par la cession de titres auto-détenus en 2021.

Le Groupe affiche une trésorerie à 771 kE au 31 décembre 2021 (829 kE à fin 2020), pour une dette financière de 3,99 ME (3,02 ME à fin 2020).

"En 2021, nous avons démontré notre capacité à changer de dimension en retrouvant le chemin d'une croissance organique robuste et en réalisant l'acquisition structurante de Securitas Téléassistance. L'effet est visible dès le 1er trimestre 2022 avec une croissance à deux chiffres et des économies de coûts engagées conformément au plan. Grâce au travail de nos équipes et si nous maintenons un taux annuel de croissance de l'ordre de 15%, l'entreprise Bluelinea pourra revendiquer un Ebitda positif dès cette année 2022. Nous sommes dans les meilleures dispositions pour faire de Bluelinea un acteur central de la Silver Economie et sommes plus que jamais à l'écoute des opportunités pour accélérer le cercle vertueux de croissance solide, pérenne et rentable dans lequel nous sommes désormais engagés", commente Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.