Bluelinea va lever 5,5 ME par émission de BSA

Bluelinea va lever 5,5 ME par émission de BSA









(Boursier.com) — Bluelinea lance une augmentation de capital par attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à tous les actionnaires pouvant aboutir à une levée de fonds maximale de 5,5 millions d'euros.

Bluelinea dispose d'un socle de clients solides et d'un carnet de commandes en très forte hausse, intégrant notamment :

- plus de 10.000 nouveaux abonnés en cours de déploiement / Pôle Senior & Domicile

- plus de 4 mois de commandes à facturer à fin 2019 / Pôle Domotique & Handicap

- plus 183% (hausse record) de commandes à facturer à fin 2019 / Pôle Établissements

L'ensemble des équipes est mobilisé pour répondre à un seul et unique objectif : la performance commerciale associée à une maîtrise des coûts.

L'attribution gratuite de bons de souscription d'actions doit donner à la société les moyens de financer une accélération dès le début de l'année 2020.

Le 1er volet : les 'BSA J'

En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer 1 BSA J pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 7 février 2020. L'exercice de 7 BSA J permettra de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,5 euros jusqu'au 31 décembre 2020. En cas d'exercice de l'intégralité des BSA J émis, l'opération permettrait la réalisation d'une augmentation de capital de 2.467.719 euros.

2nd volet : les 'BSA Y'

Réservé aux actionnaires qui auront exercé leurs 'BSA J' avant le 31 mars 2020, l'investisseur recevra gratuitement 1 'BSA Y'. L'exercice de 1 'BSA Y' permettra de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 euros jusqu'au 31 décembre 2022. En cas d'exercice de l'intégralité des BSA Y émis, l'opération permettrait la réalisation d'une augmentation de capital de 3.016.101 euros.

Ainsi, en cas d'exercice de l'intégralité des 'BSA J' avant le 31 mars 2020 et des 'BSA Y' avant l'échéance du 31 décembre 2022, l'opération permettrait la réalisation d'une augmentation de capital de 5.483.820 euros pour un total 1.096.764 actions nouvelles.