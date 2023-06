Bluelinea : Serena intègre les Ehpad en mode locatif

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur majeur de la filière 'Silver Economie' en France, a décidé de mettre à disposition la solution Serenea "en mode locatif" pour soutenir, au quotidien, la direction et les soignants des Ehpad et des résidences dédiées à l'accueil des personnes âgées.

Depuis 2 ans, les établissements dédiés au seniors (Ehpad, Résidences autonomie ou services) traversent une véritable crise. La solution Serenea, qui participe au bien-être des résidents et à l'amélioration de la qualité de services, permet aux directions et soignants de regagner la confiance des familles et des institutionnels. Après avoir équipé près de 500 établissements en France, Bluelinea a décidé de faciliter l'accès à sa solution Serenea en la mettant à disposition "en mode locatif".

L'équipe Bluelinea a réfléchi à la meilleure façon de faciliter l'accès à Serenea pour l'ensemble des établissements et ainsi leur fournir les indicateurs exhaustifs relatifs à la bonne prise en charge des appels et demandes de leurs résidents. L'équipe Bluelinea a préparé une configuration incluant les fonctionnalités attendues par des utilisateurs de solutions concurrentes comme : des médaillons d'appel infirmier mobile (qui permettent également la localisation à l'intérieur d'un établissement), l'acquittement de proximité des alertes (grâce au médaillon porté par un soignant qui peut servir également de demande de renfort auprès de ses collègues) et bien évidemment le couplage avec les solutions de téléphonie (DECT) en place.

Cette version complète de Serenea "prête à être livrée" en quelques semaines intègre des fonctionnalités habituelles et innovantes attendues par les soignants et leur direction, comme le suivi de la réactivité et qualité de services en quasi-temps réel. Bluelinea a choisi également d'inclure dans son offre de base le transfert des appels non traités dans les 10 minutes vers sa plateforme 'Help et ainsi assister, jour et nuit, les soignants.

La mise à disposition de la solution Serenea inclut la gestion du remplacement des éléments comme les piles ou certains dispositifs mobiles et connectés tous les 2 ans. La supervision et l'assistance, apportée par l'équipe Bluelinea ou ses partenaires habilités à proposer cette offre, permet de garantir la continuité de service nécessaire pour chaque établissement. Grâce à cette nouvelle offre "en mode locatif", Bluelinea et une douzaine de partenaires habilités se mobilisent sur l'ensemble du territoire national pour remplacer des solutions d'appel infirmier devenues obsolètes et ne répondant plus aux exigences attendues par chaque établissement dédié à l'hébergement des seniors.