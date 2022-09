Bluelinea : "ravis de devenir une filiale d'Apicil"

(Boursier.com) — APICIL prend le contrôle de Bluelinea. Le 3ème groupe français de protection sociale, qui était déjà actionnaire depuis 2015, poursuit sa stratégie de diversification.

APICIL a en effet pour objectif de se diversifier afin de compléter son offre de services proposée à ses clients. C'est dans ce contexte que le Groupe a souhaité devenir actionnaire majoritaire de Bluelinea. A cette occasion, Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint Santé et Prévoyance du Groupe APICIL, prend également la fonction de Président du Conseil de surveillance de Bluelinea

Le concert constitué d'Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance a déposé hier auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son projet de note d'information portant sur l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions ordinaires Bluelinea et les bons de souscription d'actions. L'offre est ouverte sur une durée de 10 jours de négociation au prix de 1,15 euro par action Bluelinea et de 0,01 euro par bon de souscription d'action Bluelinea.

"Au regard des relations de confiance que Bluelinea a nouées avec APICIL depuis 7 ans, nous sommes ravis de devenir une filiale du Groupe, ce qui nous permettra d'accroître notre capacité de développement dans le domaine de la Silver Economie, un marché en pleine expansion en raison du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie." souligne Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.