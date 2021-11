Bluelinea : projet d'acquisition de la société Securitas Téléassistance

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur majeur de la filière "Silver Économie" en France, annonce le projet d'acquisition de la société Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique permettra au nouvel ensemble de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.

Securitas Téléassistance, société agréée de services à la personne, veille chaque jour, à distance, sur la sécurité des personnes âgées, isolées ou fragilisées, que ce soit à leur domicile ou dans des résidences services pour Seniors. La société accompagne aujourd'hui 12 309 abonnés et leurs familles.

Fort d'une équipe de 21 collaborateurs, Securitas Téléassistance a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 ME et un EBITDA normatif de 0,5 ME en 2020.

La société opère aussi bien en direct (B2C) qu'au travers de gestionnaires de résidences services, d'associations et sociétés de services à la personne. Un nouveau type de marchés publics pour Bluelinea : Prendre soin des administrés de collectivités locales comme par exemple ceux de la ville de Marseille.

Le marché de la téléassistance est estimé à près de 90 MEUR par an pour plus de 700.000 abonnés accompagnés, avec une augmentation du nombre de personnes couvertes de l'ordre de 5% par an depuis 2008 grâce au vieillissement de la population.

Grâce à la croissance du nombre d'abonnés enregistrée depuis le 1er octobre, Bluelinea prend soin de 37 719 abonnés. Le nouvel ensemble, qui sera constitué à l'issue de cette acquisition, représentera ainsi 50.000 abonnés, soit 7% de part de marché. Ainsi, Bluelinea deviendra le no5 sur le marché français de la téléassistance.