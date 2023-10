Bluelinea : perte semestrielle accentuée

(Boursier.com) — L 'EBITDA de Bluelinea ressort à -241 kEUR. Après prise en compte de l'amortissement des frais de développement immobilisés, le résultat d'exploitation ressort à -1 159 KE contre -398 KE un an plus tôt et le résultat net à -1 157 KE, contre -525 KE un an plus tôt.

La Société explique avoir veillé à garder sous contrôle ses charges externes et de personnel (en hausse mesurée de 8%). En parallèle, la hausse des prix des composants et une campagne de mise à niveau des dispositifs connectés a pesé...

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023 s'élève à 4 875 kEUR, contre 5 211 kEUR durant la même période de 2022. Si l'activité B2C d'accompagnement à domicile continue à croitre régulièrement (+5%), le pôle B2B connaît un contexte sectoriel pénalisant à court terme (-17%).

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 ressort à 2 240 kEUR, contre 2 518 kEUR au 3ème trimestre 2022, et confirme la tendance observée depuis le début de l'année avant l'effet des mesures engagées.