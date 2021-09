Bluelinea : partenariat avec Atol

(Boursier.com) — Après une période de tests régionaux, Atol les Opticiens lance en exclusivité les lunettes connectées Atol Zen au niveau national avec Bluelinea, nouveau partenaire de téléassistance 24h/24. Atol les Opticiens a repensé son parcours client afin qu'il soit simple et fluide en s'appuyant sur l'expertise de Bluelinea, un leader de la téléassistance en France. Bluelinea, acteur social spécialisé dans l'accompagnement, le réconfort et l'assistance auprès de 30.000 abonnés, préconise les lunettes Atol Zen à ses clients qui souhaitent rester à domicile en toute sérénité, et prend rendez-vous chez l'opticien Atol le plus proche. Le client se rend ensuite chez l'opticien pour la mise à la vue de ses lunettes connectées Atol Zen. Bluelinea gère ensuite toute la relation de téléassistance.