Bluelinea : OPAS à 1,15 euro ; reprise de cotation lundi

(Boursier.com) — Bluelinea annonce que le concert composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance va prochainement déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Bluelinea et des titres donnant accès au capital ou aux droits de votes.

Le concert composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance a déclaré, à l'occasion de la souscription à une augmentation de capital de la société Bluelinea, avoir franchi en hausse, le 15 juillet, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société, et détenir désormais 6.956.051 actions représentant 7.241.764 droits de vote, soit 56,64% du capital et 52,28% des droits de vote.

Le prix proposé est de 1,15 euro par action correspond au prix le plus élevé payé par l'initiateur de l'offre sur une période de 12 mois précédant le franchissement de seuil du 15 juillet. Ce prix extériorise une prime de 2,2% par rapport au cours précédant l'annonce des résultats de l'augmentation de capital et du principe d'une offre, le 15 juillet.

L'initiateur a également indiqué son intention de ne pas mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre, même si les conditions légales et réglementaires sont remplies.

L'offre sera financée par la trésorerie existante de l'initiateur et ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou condition.

Afin de refléter l'évolution de l'actionnariat et de piloter l'atteinte de la rentabilité, le Conseil de surveillance de Bluelinea a décidé de faire évoluer sa composition. Le nouveau Conseil de surveillance est désormais composé de 8 membres, dont 4 représentants de Groupe Apicil :

- Thomas Perrin, DGA Santé & Prévoyance, Groupe Apicil, en qualité de Président

- Florence Aurelly, DGA Finances & Performance, Groupe Apicil

- Alexandra Carengi, Directrice Action Sociale - Santé & Prévoyance, Groupe Apicil

- Bertrand Jounin, Directeur des Participations, Groupe Apici

- Eric Bodilsen, Directeur Industrie, Services & Finance chez Claranet

- Yorick Cazal, Actionnaire et Administrateur de Good Value for Money

- Sandrine Degos, Présidente de Care Insight

- Marc Westermann, Actionnaire et Directeur produits et services chez Somfy

La cooptation immédiate de 2 nouveaux membres au Conseil de surveillance (Mmes Aurelly et Carengi) a été rendue possible grâce aux départs d'Alexis Westermann, co-fondateur de Bluelinea et Président du Conseil de surveillance depuis sa création, et Jean-Pierre Maureau, membre historique du Conseil de surveillance.

Le Conseil a également constitué des comités spécialisés et confirmé le Directoire, composé de Laurent Levasseur, Président, et David Guyard, dans sa composition et ses prérogatives après le départ d'Adrien Westermann.

L'expert indépendant remettra son rapport définitif à l'expiration d'un délai minimum de 20 jours de négociation à compter de sa désignation.

A la demande de la société, la cotation de son titre, qui a été suspendue le 18 juillet, devrait reprendre le 25 juillet.

Rappelons que l'action Bluelinea est sur un dernier cours de 1,38 euro.