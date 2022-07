Bluelinea : le concert Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance pointe à 56,64% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 juillet à l'AMF, complété par un courrier reçu le 21 juillet, le concert composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 juillet, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Bluelinea. Il détient 6.956.051 actions Bluelinea représentant 7.241.764 droits de vote, soit 56,64% du capital et 52,28% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Bluelinea.

Au titre du règlement général de marché, le déclarant a précisé détenir 40.815 bons de souscription d'actions (BSA Y) portant sur autant d'actions Bluelinea, et arrivant à échéance le 31 décembre 2022, 1 BSA Y donnant droit à une action Bluelinea au prix d'exercice de 5,50 euros par action nouvelle.