Bluelinea : lancement annoncé !

Bluelinea : lancement annoncé !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bluelinea, acteur de la Silver Économie en France, et ONELA (aide à domicile des personnes âgées et /ou en situation de handicap), annoncent ce mercredi le lancement de l'offre de téléassistance d'ONELA, opérée par SARA, le Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance de Bluelinea, disponible jour et nuit. Forte de sa couverture nationale, avec plus de 60 agences, ONELA, propose des prestations d'accompagnement qualitatif de proximité, et ce, de jour comme nuit à plus de 12.000 clients- bénéficiaires au quotidien : personnes âgées, handicapées et en convalescence et leurs aidants. L'entreprise a souhaité aller plus loin dans cette démarche en s'appuyant sur la plateforme SARA de Bluelinea, disponible 24h/24, 7j/7, pour proposer des services de téléassistance.