Bluelinea : Groupe Apicil va déposer un projet d'offre publique d'acquisition

(Boursier.com) — Bluelinea annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 23 juin.

Cette augmentation de capital servira à renforcer la structure financière de la société, notamment par la sécurisation du remboursement de l'ensemble des dettes financières, composée en quasi-totalité de PGE, qui s'élevaient à 3.992 kE au 31 décembre 2021, et une augmentation de la trésorerie pour couvrir le besoin en fonds de roulement lié à la croissance de l'activité (+51% au 1er trimestre 2022).

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 7.999.999 actions (5.497.880 à titre irréductible et 2.502.119 à titre réductible) au prix unitaire de 1 euro (prime d'émission incluse), représentant une souscription de 112% du montant initialement offert pour un montant total demandé de 7.999.999 euros.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 20 juillet 2022, le capital social de Bluelinea sera constitué de 12.280.260 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Le Groupe Apicil, actionnaire à hauteur de 8% du capital préalablement à cette opération, a souscrit, conformément à son intention, pour un montant total de 6.629.523 euros et détient, à l'issue de l'opération, 56% du capital. Sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,35%.

Le Groupe Apicil ayant franchi le seuil de 50% du capital prévoit de déposer prochainement un projet d'offre publique d'acquisition des titres non détenus.