Bluelinea : Finexsi devra se prononcer sur les conditions de l'OPA

(Boursier.com) — Le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée qui serait déposée par le concert composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance.

Le concert composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance a informé la Société Bluelinea, le 22 juillet dernier, de son intention de déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Bluelinea et des titres donnant accès au capital ou aux droits de votes après avoir franchi le seuil des 50% du capital et des droits de vote de la société à l'occasion de la souscription à une augmentation de capital.

Dans ce cadre, le Conseil de surveillance de Bluelinea a décidé de nommer, à l'unanimité de ses membres, et sur la recommandation du comité ad hoc composé de trois membres du Conseil de surveillance dont deux indépendants, le cabinet Finexsi, qui sera chargé de remettre un rapport sur les conditions financières du projet d'Offre qui sera déposé au cours du mois de septembre.