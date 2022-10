Bluelinea : EBITDA vert !

(Boursier.com) — Bluelinea a annoncé pour son premier semestre 2022 une croissance de 45% de son chiffre d'affaires à 5,21 ME. Cette progression combine la croissance organique (+19%) et l'intégration progressive de l'ex-Securitas Téléassistance depuis le 31 décembre 2021. Cette croissance a été réalisée dans un cadre financier strict, marqué par la mise en oeuvre, depuis fin 2021, d'un plan d'optimisation de l'organisation et des coûts d'exploitation. Bluelinea enregistre une forte amélioration de son EBITDA, qui ressort positif à 249 kE contre -1,22 ME au 1er semestre 2021. Le résultat d'exploitation ressort à -536 kE. Le résultat net ressort à 1,77 ME après un résultat exceptionnel comptable (abandon de créance sans impact sur la trésorerie) lié à l'intégration de l'ex-Securitas Téléassistance. Le bilan au 30 juin 2022, caractérisé par des fonds propres de -2,46 ME et un endettement financier net de 3,23 ME, "n'est pas le reflet de la structure financière actuelle". En effet, Bluelinea a réalisé, en juillet 2022, une augmentation de capital d'un montant net de 7,85 ME qui a augmenté d'autant les fonds propres et permet d'afficher une trésorerie nette positive.

Cette opération a entrainé le franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital de Bluelinea par le concert composé des sociétés APICIL Mutuelle et APICIL Prévoyance. Ces dernières ont déposé, le 26 septembre 2022, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Bluelinea au prix de 1,15 euro. La société publiera d'ici là son projet de note en réponse, comprenant l'avis motivé de son Conseil de Surveillance et le rapport de l'expert indépendant.

Le 3ème trimestre 2022 témoigne d'une poursuite de la bonne dynamique, avec une croissance organique robuste (+7%) et l'effet de l'intégration de l'ex-Securitas Téléassistance. Au final, le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre s'élève à 2,52 ME, une progression de 43%. Portée par le déploiement continu de l'offre Serenea, qui équipe 428 établissements à fin septembre 2022 contre 252 à fin septembre 2021, l'activité B2B du pôle Établissements progresse de 29%. Dans le même temps, le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, qui accompagne 56 870 abonnés à fin septembre 2022 contre 34 817 à fin septembre 2021, affiche une croissance de 55%. En cumul des 9 premiers mois de l'exercice, Bluelinea a réalisé un chiffre d'affaires de 7,73 ME, une croissance de 44%. Bluelinea confirme son ambition de réaliser une croissance organique de l'ordre de 15% et un EBITDA positif sur l'exercice 2022.