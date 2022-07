Bluelinea : croissance de 42% au premier semestre

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur de la filière Silver Économie en France, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022 s'élève à 5,1 ME, en croissance de 42%, porté notamment par l'intégration progressive de l'ex-Securitas Téléassistance. La croissance organique du 1er semestre ressort à 19%. Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, génère une croissance de 48%, pour un chiffre d'affaires de 2,89 ME, fruit d'une croissance organique de 7% et de l'apport de l'ex-Securitas Téléassistance. À fin juin 2022, le pôle accompagne 55.095 abonnés contre 52.273 à fin décembre 2021. L'activité B2B du pôle Établissements progresse de 34%, à 2,21 ME, grâce à la montée en puissance continue de l'offre SERENEA qui équipe 389 établissements à fin juin 2022 contre 303 à fin 2021. L'activité a toutefois été freinée au cours du 2nd trimestre 2022 par les difficultés d'approvisionnements en composants électroniques.