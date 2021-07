Bluelinea : confirmation du statut 'Entreprise innovante'

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur majeur de la filière "Silver Économie" en France, annonce le renouvellement de son label "Entreprise innovante" par Bpifrance pour les 3 prochaines années. Sont qualifiées "Entreprise innovante" par Bpifrance les sociétés capables de justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement sont reconnues.

Ainsi, Bluelinea a une nouvelle fois été reconnu pour sa capacité d'innovation :

- Pour son activité "Seniors & Domicile", qui regroupe l'ensemble des solutions & services HELP destinés aux particuliers, avec BlueHomeCare, véritable cockpit logiciel connectant les personnes âgées et leur domicile (IoT) à la plateforme HELP d'assistance 24/7 ;

- Pour son activité "Établissements connectés", qui regroupe le bouquet de solutions SERENEA, bouquet de solutions inédit, modulaire et évolutif pour assister les soignants d'un établissement de santé ou de type EHPAD.

Cette qualification permet à une société d'ouvrir son capital aux investissements FCPI. Les FCPI, Fonds communs de placement dans l'innovation, ont pour objet de promouvoir le financement en capital-risque des PME innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70% de leur actif dans des PME satisfaisant à des critères d'éligibilité.

Ainsi, l'augmentation de capital en cours jusqu'au 30 juillet 2021 par exercice des BSA J (7 BSA J permettent de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50 euros) est éligible aux FCPI.