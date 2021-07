Bluelinea : confirmation de l'accélération de la dynamique commerciale au 2ème trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bluelinea , opérateur majeur de la filière "Silver Économie" en France, annonce un chiffre d'affaires à fin juin 2021 de 3.716 KE (+15%) et confirme l'accélération de sa dynamique commerciale dévoilée le 16 juin dernier avec une hausse de 31% de son CA au T2 à 1.880 KE.

Le pôle Senior & Domicile, qui regroupe l'ensemble des solutions & services HELP destinés aux particuliers (B2C) a généré une croissance de +18% au 2ème trimestre 2021 après un léger retrait de -4% au 1er trimestre 2021. Le chiffre d'affaires semestriel du pôle Senior & Domicile ressort ainsi à 1.955 KE, en progression de +6%.

Comme annoncé en juin, Bluelinea a déployé sa solution auprès de plus de 2.000 abonnés parmi les 10.000 familles à prendre en charge dans le cadre d'un accord-cadre annoncé en septembre 2019 avec le GIES, collectif de 12 associations d'aide à la personne. À fin juin 2021, 31.205 abonnés disposent désormais d'un accès à la plateforme HELP d'assistance 24/7 contre 28 879 familles accompagnées à fin 2020.

Outre la poursuite du déploiement de son offre auprès du solde du portefeuille à équiper, Bluelinea compte sur l'enrichissement de son offre de solutions au service du "Bien vieillir" pour entretenir sa dynamique commerciale au cours des prochains mois.

Un partenariat avec une enseigne nationale grand public qui a souhaité mettre à disposition une innovation technologique en s'appuyant sur un expert reconnu du secteur a été signé mi-juin 2021. L'objectif est d'intégrer l'offre innovante de ce partenaire au catalogue de Bluelinea et de permettre les souscriptions aux services associés directement depuis son site Internet et dans les nombreux points de vente de ce partenaire. Ce partenariat sera dévoilé à la rentrée 2021 à l'occasion du lancement d'une campagne de communication nationale opérée par ce puissant partenaire.

Dans le même temps, le pôle Établissements, qui regroupe le bouquet de solutions SERENEA, a lui aussi connu une accélération remarquable de ses facturations avec un 1er trimestre 2021 en progression de +11% suivi d'un 2ème trimestre 2021 en hausse de +50%. Le chiffre d'affaires semestriel du pôle Établissement ressort ainsi à 1.761 KE, en progression de +27%.

Cette dynamique est directement liée au déploiement de SERENEA, le bouquet de solutions dédiées aux Établissements, qui a séduit 89 nouveaux établissements depuis le début de l'année, portant le parc installé de 107 à fin 2020 à 196 sites aujourd'hui (+83%).

La croissance des prochains mois sera portée par l'installation des solutions vendues mais non encore déployées. Ainsi, à fin juin 2021, le montant du carnet de commandes s'élève à 1.240 KE, établissant un nouveau record (901 kEUR à fin mars 2021) et offrant une solide visibilité pour les trimestres à venir.

Laurent Levasseur, Président du Directoire, a commenté : "Nous avons perçu au cours du printemps une forte reprise après plusieurs mois d'activité perturbés par la crise sanitaire. Les données arrêtées à fin juin témoignent de cette réelle inflexion, que ce soit au niveau des souscriptions à nos offres dédiées aux particuliers ou de notre solution SERENEA destinée aux EHPAD et établissements de soins. Grâce à la mobilisation sans faille des femmes et des hommes de l'entreprise, nous avons l'ambition de maintenir cette solide dynamique dans le futur."

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le lundi 27 septembre 2021 (avant Bourse).